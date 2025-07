La borsa di Borsellino esposta alla Camera No al mito dell' agenda rossa dice lo storico Lupo

La vicenda della borsa di Borsellino esposta alla Camera solleva interrogativi e riaccende il dibattito sulla verità delle stragi di mafia in Italia. Lo storico Lupo sottolinea che “il popolo italiano ha il diritto di conoscere la verità” su Via D’Amelio e altri eventi tragici, un’aspirazione condivisa anche dalla premier Giorgia Meloni. La ricerca della verità rimane un impegno fondamentale per la nostra democrazia.

“Il popolo italiano ha il diritto di conoscere la verità” sulla strage di Via D’Amelio e sulle stragi di mafia. E’ l’auspicio che la premier Giorgia Meloni ha espr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La borsa di Borsellino esposta alla Camera. "No al mito dell'agenda rossa", dice lo storico Lupo

In questa notizia si parla di: borsa - borsellino - esposta - camera

Lunedì alla Camera cerimonia per Borsellino, la borsa del giudice esposta a Montecitorio - Lunedì 30 giugno, nel cuore di Montecitorio, si svolgerà una cerimonia commovente in ricordo di Paolo Borsellino.

Un oggetto semplice, un simbolo potente. Oggi alla Camera dei Deputati è stata esposta la borsa di Paolo Borsellino. Racconta silenzi, coraggio e verità ancora negate. Non parla, ma pesa. Interroga. A 33 anni dalla strage di via D’Amelio, quel dolore resta viv Vai su X

DIRETTA | A Montecitorio viene esposta la borsa di Paolo Borsellino. Cerimonia alla Camera con Mattarella, Meloni, La Russa, Fontana #ANSA Vai su Facebook

La borsa di Borsellino esposta alla Camera. No al mito dell'agenda rossa, dice lo storico Lupo; La borsa di Paolo Borsellino esposta alla Camera; La borsa di Borsellino alla Camera. Meloni: L'Italia ha il diritto di conoscere la verità.

La borsa del giudice Borsellino esposta alla Camera: la cerimonia con Mattarella - diretta - Cerimonia in memoria di Paolo Borsellino, nel corso della quale sarà mostrata la borsa che il giudice aveva con sé il giorno della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992. Si legge su repubblica.it

La borsa di Borsellino esposta alla Camera. "No al mito dell'agenda rossa", dice lo storico Lupo - Inaugurata l'esposizione della teca contenente la valigetta del magistrato ucciso nella strage di Via D'Amelio. ilfoglio.it scrive