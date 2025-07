Nel metodo scientifico, il mondo ha l’ultima parola, rivelando verità attraverso prove e osservazioni. Spesso si critica chi utilizza il metodo razionale, accusandoli di avere una fede cieca nella scienza, chiamata erroneamente scientismo. Tuttavia, questa distinzione è falsa: la vera differenza tra chi crede e chi non crede risiede nel modo di credere, non nel credere stesso. La conoscenza umana si basa sulla verifica continua e sull’umiltà di accettare che nulla è definitivo.

Spesso si pensa di accusare gli scienziati, o chi usa il metodo razionale, di adottare semplicemente un credo invece di un altro, una vera e propria fede nella scienza, cui viene (a sproposito) dato il nome di scientismo. Questa accusa è malfondata, per una semplice ragione: la differenza decisiva fra chi usa il metodo scientifico e chi lo rifiuta non sta nel credere o non credere, ma nel modo in cui si crede. Non esiste infatti conoscenza umana che non implichi, almeno in parte, un atto fiduciario: credere che i nostri sensi non ci ingannino sistematicamente, che il passato sia un’indicazione del futuro, che le nostre inferenze siano corrette, che gli altri non ci mentano deliberatamente quando riportano un esperimento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it