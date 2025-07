Dr Barbara Sturm e la skincare anti-infiammazione principale causa di invecchiamento cutaneo | Un modo facile per capire quali sono i prodotti aggressivi per la pelle è controllare se si possono usare in gravidanza

Scopri come la dermatologa Dr. Barbara Sturm, pioniera della skincare anti-infiammatoria, sfata miti e insegna a proteggere la pelle dai danni più insidiosi. Con un approccio che privilegia idratazione e nutrimento, evita trattamenti aggressivi e sostanze controindicate in gravidanza, come retinoidi e peeling intensi. Insieme, esploreremo i segreti di una routine semplice e efficace per mantenere una pelle giovane e sana, anche senza ricorrere a prodotti troppo forti.

È contraria al retinolo, ai peeling aggressivi e crede che la pelle non vada trattata con ingredienti troppo forti, ma idratata e nutrita, anche grazie a uno stile di vita che riduce l'infiammazione silente, primaria causa di invecchiamento cellulare. Incontro ravvicinato con l'ideatrice del famoso vampire facial, pronta a smontare tutte le credenze più diffuse sulla cura della pelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dr. Barbara Sturm e la skincare anti-infiammazione, principale causa di invecchiamento cutaneo: «Un modo facile per capire quali sono i prodotti aggressivi per la pelle è controllare se si possono usare in gravidanza»

In questa notizia si parla di: causa - infiammazione - invecchiamento - barbara

Dr. Barbara Sturm e la skincare anti-infiammazione, principale causa di invecchiamento cutaneo: «Un modo facile per capire quali sono i prodotti aggressivi per la pelle è controllare se si possono usare in gravidanza; Alzheimer, quali sono gli alimenti che prevengono (e quelli che favoriscono) la malattia; Glicazione: quando lo zucchero fa invecchiare.

Bere molto latte causa infiammazione e invecchiamento? - Risponde Elena Dogliotti, biologo nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Veronesi (VAI AL FORUM) Anticipo la risposta secca: no. Segnala corriere.it

Infiammazione e invecchiamento, quali terapie per interrompere il circolo vizioso - Ridurre l’infiammazione, ritardare l’invecchiamento: il nuovo paradigma della longevitàL’invecchiamento è un processo inevitabile della vita umana, caratterizzato ... ilsole24ore.com scrive