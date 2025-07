Schianto all’alba dopo la serata Amputata una gamba al 21enne

Un grave incidente avvenuto all’alba di domenica a Ponte Samoggia ha sconvolto la comunità di Lavino di Mezzo. Il 21enne coinvolto, rimasto gravemente ferito, ha subito l’amputazione di una gamba dopo un intervento d’emergenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Nonostante le ferite estreme, i medici sono ottimisti sulla sua prognosi. La sua forza e il supporto della famiglia saranno fondamentali per affrontare questa difficile ripresa.

Si salverà anche se ha dovuto subire l'amputazione di una gamba il 21enne di Lavino di Mezzo, rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto all'alba di domenica scorsa a Ponte Samoggia, all'incrocio tra la via Emilia la via Cassoletta, all'altezza dello stabilimento Philip Morris. Sottoposto a intervento di emergenza all'ospedale Maggiore di Bologna, viste le condizioni della gamba trafitta dal guardrail, i sanitari non hanno potuto fare altro che procedere a questa drastica operazione con l'obiettivo primario di salvare la vita al giovane che domenica scorsa, pochi minuti prima delle sei del mattino, stava rientrando a casa a bordo della sua Volkswagen Golf.