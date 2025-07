3DS ntrviewer-hr v0.35.1 | Come Trasmettere lo Schermo del New 3DS 2DS su PC

Se desideri condividere le tue avventure Nintendo 3DS con amici e community, ntrviewer-hr v0.3.5.1 è la soluzione ideale! Questo potente strumento consente di trasmettere senza fili lo schermo del tuo New 3DS o New 2DS su PC, garantendo un'esperienza di gameplay fluida e di alta qualità. Facile da configurare e compatibile con Windows, Linux e macOS, ti permette di portare il tuo divertimento oltre il display. Scopri come ottenere il massimo dal tuo hardware e condividi ogni momento con entusiasmo!

Se sei un appassionato di Nintendo 3DS e vuoi trasmettere il gameplay del tuo New 3DS o New 2DS sul PC, ntrviewer-hr v0.3.5.1 è lo strumento che fa per te! Questo software permette lo streaming wireless dello schermo del tuo 3DS su Windows, Linux e macOS, offrendo opzioni di personalizzazione per ottimizzare la qualità e la fluidità. Cos’è ntrviewer-hr?. Ntrviewer-hr è un visualizzatore per lo streaming dello schermo del New 3DSNew 2DS su PC, basato sul protocollo NTR-HR. È particolarmente utile per: Streaming su TwitchYouTube. Registrazione di gameplay. Giocare con input ridiretto da PC. Per configurare lo streaming, consulta la guida ufficiale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

