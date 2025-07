Bellissimi libri brutti | Il trash è una cosa seria Parla di noi senza filtri

Benvenuti nel mondo di "Bellissimi libri brutti" e del trash 232: un viaggio tra l'assurdo e il divertente, dove il brutto diventa arte. Francesco Roggero, alias Auroro Borealo, ci invita a scoprire prodotti culturali che sfidano i canoni estetici, rivelandosi irresistibilmente affascinanti. La sua passione per il trash e la cultura pop si trasforma in un modo originale di parlare di noi, senza filtri, in un universo che celebra la bellezza dell'imperfezione.

Il brutto non è mai stato così bello. Così si potrebbe riassumere la filosofia del bresciano Francesco Roggero, in arte Auroro Borealo, che sui suoi profili social racconta la storia dei libri e dei dischi musicali diversamente belli. Roggero è una figura poliedrica: musicista, cantautore e da qualche tempo anche divulgatore. E la sua pagina è una vera e propria libreria consacrata all’assurdo e al trash: è possibile, infatti, sfogliare virtualmente il “Calisutra”, ovvero il Kamasutra di Franco Califano, oppure “Signori Miei”, il rarissimo libro di Wanna Marchi. Ma per Roggero raccontare il brutto è molto piĂą di una mera trovata commerciale o un modo per strappare un sorriso: "questi libri e questi film sono uno strumento per leggere e comprendere il presente che abitiamo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bellissimi libri brutti: "Il trash è una cosa seria. Parla di noi senza filtri"

