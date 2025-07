Imprese prudenti. Giù il fatturato, tiene la domanda.

Nonostante la frenata di maggio, le imprese italiane dimostrano una prudenza strategica, riuscendo a mantenere il fatturato stabile e a sostenere la domanda. L’indice RTT di Confindustria evidenzia un calo trasversale, ma il quadro complessivo rimane positivo, con segnali di resilienza che fanno sperare in una ripresa futura. La sfida ora è capire come queste aziende si adatteranno alle nuove dinamiche di mercato.

Maggio si chiude con una frenata per le imprese italiane. L’indice RTT (Real Time Turnover) di Confindustria mostra una correzione al ribasso del fatturato a prezzi costanti, segnalando un cambio di rotta dopo il rimbalzo di aprile. Il calo è trasversale a tutti i settori: più marcato nell’ industria (-3,2%) e nei servizi, più contenuto nelle costruzioni (-2,7%). Nonostante la battuta d’arresto, la variazione acquisita per il secondo trimestre 2025 resta positiva: +1,1% la media mobile su tre mesi, contro il +1,5% di aprile. Le costruzioni resistono con più continuità , segnando il quarto trimestre consecutivo in terreno positivo (+0,3%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net