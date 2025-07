Tutto quello che l’Italia può imparare dalla Germania sul salario minimo

L’Italia può trarre preziose lezioni dalla Germania per affrontare le sfide del salario minimo. Con l’aumento programmato, la Germania si avvicina a livelli di retribuzione più equi e competitivi, offrendo un modello per migliorare il benessere dei lavoratori e rafforzare l’economia. Scopri come queste strategie potrebbero ispirare le future politiche italiane, promuovendo un dibattito più approfondito sulla tutela dei diritti e sul valore del lavoro nel nostro paese.

La Germania si prepara ad alzare il salario minimo orario dai 12,82 euro attuali a 13,9 euro nel 2026 e a 14,6 euro nel 2027, il livello in valore assoluto più alto d'Europa

La Germania alzerà il salario minimo a 14,60 euro entro il 2027 - La Germania si prepara a un importante passo avanti nel campo delle condizioni salariali, annunciando un aumento graduale del salario minimo che raggiungerà i 14,60 euro l’ora entro il 2027.

La Commissione tecnica alza il salario minimo a 14,6 euro nel 2027, un livello più basso dei 15 euro già concordati nell'accordo di governo.

La Germania annuncia l'aumento del salario minimo a 14,60 euro entro il 2027.