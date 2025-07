Freestyle l’allenatore Nikita Vasilyev ucciso al fronte ucraino Guidava la Russia quando era una superpotenza

Una notizia sconvolgente scuote il mondo degli sport invernali: Nikita Vasilyev, ex allenatore della nazionale russa di freestyle, ha perso la vita al fronte ucraino durante le operazioni militari russe vicino a Pokrovsk. Figura di spicco nel panorama sportivo, Vasilyev ha guidato la Russia quando era una superpotenza nel freestyle, lasciando un segno indelebile. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per tutti gli appassionati.

Dalla Russia giunge una drammatica notizia legata al mondo degli sport invernali. L’ex allenatore della squadra nazionale di Freestyle, N ikita Vasilyev, è rimasto ucciso in Ucraina durante l’offensiva che le forze armate russe stanno effettuando attorno alla città di Pokrovsk. Il nome, a chi conosce a fondo il mondo degli sport invernali, è ben noto. Soprattutto perché guidava la Russia quando questa era la nazione di riferimento nel Freestyle. Non bisogna dimenticare come, agli ultimi Mondiali nei quali hanno potuto partecipare (2021), i russi abbiano raccolto la bellezza di 14 medaglie iridate (di cui 6 d’oro ), portando il proprio Paese in cima al medagliere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Freestyle, l’allenatore Nikita Vasilyev ucciso al fronte ucraino. Guidava la Russia quando era una superpotenza

In questa notizia si parla di: russia - freestyle - allenatore - nikita

Totti protagonista in Russia: “Dopo il ritiro la mia vita è più frenetica di prima. De Rossi? Diventerà un grande allenatore” - MSN - TOTTI RUSSIA – Francesco Totti, ospite di alcuni eventi sportivi e commerciali a Mosca, ha rilasciato un’intervista all’emittente televisiva russa ‘Match TV’. Secondo msn.com

Totti: “Nuovo allenatore? Vorrei Ancelotti. In Russia per una serata dedicata allo sport” - MSN - TOTTI ANCELOTTI ROMA – Durante la sua tappa in Russia per partecipare ai “Premi Rb”, Francesco Totti è tornato a parlare del nuovo allenatore della Roma. Segnala msn.com