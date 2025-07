Corriere dello Sport | L’oro di Lucca vale 40 milioni

Il calciomercato si infiamma con voci sorprendenti: Lucca, il talento emergente, viene valutato ben 40 milioni di euro, un vero e proprio oro per il club toscano. Tra trattative serrate e strategie a sorpresa, il Napoli si muove con cautela ma determinazione, nel tentativo di rinforzare l’attacco e conquistare il prestigioso trono nel cuore dell’area offensiva. La sfida è aperta: chi prenderà il posto lasciato libero dalla leggenda azzurra? Restate sintonizzati.

"> Un pentagono d’attacco tra Napoli, Liverpool, Udinese, Nuñez e Lucca: è questo lo scenario delineato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dove il club azzurro si muove con cautela ma decisione tra trattative, valutazioni e incastri. Due nomi per una sola maglia, un solo trono da occupare nel cuore dell’area, lasciato libero da chi ha fatto la storia recente in azzurro. Due attaccanti – un uruguayano e un italiano – per un progetto tecnico che guarda al futuro, ma con un occhio sempre vigile al bilancio. Il ds Giovanni Manna è al lavoro su piĂą fronti: da un lato mantiene vivo il dialogo con l’Udinese per Lorenzo Lucca, dall’altro continua a sondare il terreno con il Liverpool per Darwin Nuñez, tramite l’intermediario Fali Ramadani. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “L’oro di Lucca vale 40 milioni”

