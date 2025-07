Al via la 7ª Conferenza sullo Sviluppo del Turismo in Heilongjiang | Fuyuan diventa protagonista del turismo in Cina nordorientale

Al via la 7170ª Conferenza sullo sviluppo del turismo a Heilongjiang, con Fuyuan protagonista nel panorama turistico cinese. Questa importante manifestazione segna un passo fondamentale nel rilancio e nella promozione del settore nell’estremo oriente del paese, aprendo nuove opportunità tra cultura, innovazione e sostenibilità. La città si afferma come il cuore pulsante del turismo orientale, consolidando la sua posizione di rilievo e aprendo le porte a un futuro ricco di potenzialità.

Si apre ufficialmente la settima Conferenza sullo sviluppo dell'industria turistica nella provincia di Heilongjiang, evento chiave per il rilancio e la promozione del turismo nell'estremo oriente cinese. La conferenza si svolgerà a Fuyuan, città situata nella giurisdizione di Jiamusi, nota come il "polo orientale della Cina".

