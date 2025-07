Scontro sull’aumento Santanché contraria Scoppia la polemica

L’ultima polemica sull’aumento delle tasse ha acceso un vivace dibattito pubblico, con Santanché contraria e altre voci che difendono misure più drastiche. La questione mette in evidenza come spesso preferiamo soluzioni immediate, come gli aumenti fiscali, anziché investire sulla valorizzazione del nostro patrimonio e sul turismo di qualità. Ma i cittadini, davvero, sono disposti a sopportare così tanta pressione fiscale senza alternative?

"Io sono sempre un pò contraria all'aumento di tasse, perché è anche una visione molto semplicistica, la cosa più veloce è alzare le tasse. Io ho un'altra visione, che invece bisogna lavorare sulla qualità del nostro turismo col ministro Giuli, che è quello che sta facendo, e cominciare a mettere il nostro patrimonio a reddito, perché quello poi ci dà gli introiti per poter mantenere le cose. Ma parlare sempre di tasse, io credo che i cittadini non ci seguirebbero". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè a margine di un evento a Palazzo Lombardia, commentando la volontà del Comune di Milano di chiedere al governo una deroga per aumentare la tassa di soggiorno durante le Olimpiadi invernali del 2026.

