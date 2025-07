Rita Pavone ritorno ad Ascoli | Felice di avere lasciato il segno

Rita Pavone fa il suo grande ritorno ad Ascoli, un evento che rinnova la sua leggenda musicale e il suo legame con il pubblico. Dopo anni di assenza, l'icona del rock italiano apre la Milanesiana con uno sguardo rivolto al passato e il cuore proiettato verso il futuro. Con umiltà e passione, Rita ci invita a riflettere sull'importanza delle radici, senza dimenticare che il presente è il vero palcoscenico della vita. Presenterà anche il suo...

Rita Pavone torna ad Ascoli per la prima volta dagli anni Sessanta e apre domani la Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, con Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. "Una frase di A muso duro di Pierangelo Bertoli – spiega l’icona del rock all’italiana a proposito del titolo –. Mi ci ritrovo in pieno. Senza il mio passato non sarei qui, ma non mi piace vivere di ricordi, lo vedrete". Presenterà anche il suo libro ’Gemma e le altre’, ispirato all’omonimo concept album. Di cosa si tratta? "È nato nell’89, in un periodo duro, in cui i cantautori oscuravano gli interpreti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it