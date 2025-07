Progetto Celiachia con la Conad

Ieri, la collaborazione tra Conad e l'Associazione Italiana Celiachia ha dato vita a un progetto innovativo che rivoluziona gli acquisti di chi convive con questa condizione. Grazie a questa convenzione, gli iscritti AIC possono godere di uno sconto del 5% su ogni spesa, semplicemente presentando la tessera al momento dell'acquisto nei punti vendita aderenti. Un passo importante verso una maggiore inclusione e benessere quotidiano.

Allo spazio Conad del Cuore Adriatico arriva il progetto Celiachia. Si tratta di una convenzione che permetterà , agli iscritti dell’ Associazione italiana celiachia, uno sconto del 5% sul totale di ogni spesa generica effettuata nello stesso punto vendita e in quello di Loreto. Basterà presentare la tessera Aic al momento della spesa e questa verrà messa in relazione con la Fidelity Card Conad, permettendo la riduzione sui prodotti. Ieri, la presentazione del progetto nella sala giunta di palazzo Sforza alla presenza di Luciano Laloni, socio dello Spazio Conad Cuore Adriatico, del responsabile Aic per il maceratese Luca Moroni e del sindaco Fabrizio Ciarapica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Progetto Celiachia con la Conad

In questa notizia si parla di: progetto - celiachia - conad - spesa

Dal 1° luglio, gli iscritti Aic potranno usufruire del 5% di sconto al Conad del Cuore Adriatico Vai su Facebook

Progetto Celiachia con la Conad; Sconti sulla spesa per i celiaci: progetto pilota a Civitanova; L’attesa è terminata, apre il nuovo Conad City in viale Australia.

Progetto Celiachia con la Conad - Allo spazio Conad del Cuore Adriatico arriva il progetto Celiachia. Come scrive msn.com

A Civitanova un progetto pilota per le persone celiache - Attivata una convenzione per usufruire di una scontistica del 5% per gli iscritti Aic che si recheranno allo Spazio Conad Cuore Adriatico di Civitanova a fare spesa Civitanova è sempre più città di ri ... Secondo youtvrs.it