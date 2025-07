È scontro in Consiglio sul MoVe.

Il futuro del MoVe, il Museo Verticale che ha affascinato per anni i visitatori, è ancora avvolto nell’incertezza. La recente disputa in consiglio comunale ha evidenziato la delicatezza della situazione: la torre attuale, giudicata irrecuperabile a causa di gravi danni strutturali, necessita di un intervento urgente. La decisione finale sull’opzione migliore per salvare e valorizzare questa icona urbana arriverà a breve. Resta da scoprire quale sarà il suo destino, tra speranza e sfida.

Per il Comune l’attuale torre è "irrecuperabile", con "importanti danneggiamenti che ne pregiudicano la tenuta e la stabilità". A fronte di questo, l’amministrazione a breve, preventivi alla mano, deciderà cosa si possa fare per salvare e sistemare la struttura, mentre sul suo utilizzo non ci sono ancora indicazioni. Resta per il momento incerto il destino del MoVe o Museo Verticale, l’installazione realizzata in legno nel 2014 da un team di progettisti, tra cui l’archistar finlandese Sami Rintala, in via Carducci, come porta d’ingresso alla città. Il futuro dell’opera è ancora da decidere dopo l’ incendio notturno che l’ha in parte devastata a fine maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it