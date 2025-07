Atalanta su il sipario sulla stagione 2025 26 | chi saluta e chi ritorna

L'Atalanta apre il sipario sulla stagione 2025/26, tra saluti e ritorni che fanno battere il cuore dei tifosi bergamaschi. Mentre il nuovo ciclo prende forma, le aspettative si mescolano all'emozione di scoprire chi resterà e chi, invece, lascerà il club. Con l’anteprima di Ivan Juric e l’inizio ufficiale delle operazioni a fine giugno, Bergamo si prepara a vivere un’altra avventura sportiva tutta da scrivere. La scena è pronta, e il copione sta per essere riscritto.

Bergamo. Il primo luglio nel calcio non è come il primo giorno di scuola, ma poco ci manca. D'altronde è il giorno in cui inizia ufficialmente la nuova stagione, anche se poi, nella pratica, il raduno cade sempre dopo qualche giorno. Quest'anno quello dell' Atalanta è fissato per il 14 luglio, ad esempio, ma la pagina ufficiale sulla stagione 202526 si gira all'inizio del mese. Dopo la presentazione di Ivan Juric il 9 giugno scorso, lunedì 30 è anche arrivato a Bergamo il primo acquisto della nuova era post Gasperini, l'esterno sinistro d'attacco ghanese Kamaldeen Sulemana, direttamente dal Southampton.