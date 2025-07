Terribile infortunio per l’italiano doppia frattura ed operazione

Un weekend da incubo ad Assen, dove un infortunio gravissimo ha sconvolto gli appassionati di sport. L’italiano coinvolto ha subito una doppia frattura che ha reso necessaria un’operazione d’urgenza, suscitando grande preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Mentre si attende con ansia aggiornamenti sul suo stato di salute, il dolore e l’incertezza dominano il clima. La speranza di una pronta ripresa resta forte, e il nostro pensiero va a lui in questo momento difficile.

L’italiano ha subito un infortunio davvero molto preoccupante: la frattura è doppia, inevitabile l’operazione. I tifosi sono molto preoccupati dopo aver assistito al brutto infortunio capitato all’italiano. In tanti si sono riversati sui social per chiedere informazioni più dettagliate sullo stato di salute del ragazzo, che è stato subito trasportato in ospedale in seguito all’incidente. E’ accaduto tutto nello scorso weekend ad Assen, in Olanda, dove si stava svolgendo la decima prova del Mondiale 2025 di Moto3. La gara è stata vinta da Jose Antonio Rueda, che ha potuto così allungare in classifica piloti sui connazionali Alvaro Carpe e Angel Piqueras, giunti rispettivamente quarto e quinto al traguardo di Assen. 🔗 Leggi su Sportface.it

