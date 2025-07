guerra aperta con le toghe

In un clima di tensione crescente, le recenti decisioni della Cassazione hanno acceso il dibattito politico, indicando chiaramente che siamo di fronte a una vera e propria guerra aperta tra governo e magistratura. La sfida si fa più intensa, con l'esecutivo che risponde con una ripresa delle misure contro l'immigrazione. È in questo scenario che si delineano le future strategie politiche, segnando un punto di svolta nella relazione tra poteri dello Stato.

À la guerre comme à la guerre. Perché, quali che siano le dichiarazioni ufficiali, nella maggioranza e al governo di una cosa sono tutti convinti: questa è guerra aperta. Il doppio schiaffo della Cassazione su decreto sicurezza e protocollo Italia-Albania non solo conferma, come dicono nel giro di Giorgia Meloni, che la "magistratura non è amica del centrodestra". Ma produce anche una reazione uguale e contraria: la maggioranza accelera sulle riforme della giustizia. La prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, nega risolutamente che ci sia un regolamento di conti in atto: "Si tratta di analisi di tipo tecnico-scientifico.