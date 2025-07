Il lago è un brodo Allarme alghe e livello basso

Il Lago di Como si trasforma in un gigantesco brodo caldo, con i suoi 26 gradi di superficie e un livello dell’acqua incredibilmente basso. Le temperature record segnalate a Garlate evidenziano un’estate eccezionalmente calda, che preoccupa per gli effetti sull’ecosistema lacustre e sulla vivibilità della zona. In questo scenario di allarme ambientale, è fondamentale monitorare la situazione e adottare misure per salvaguardare il nostro patrimonio naturale.

Lago bollente, quasi un brodo. La temperatura superficiale del Lario ha raggiunto i 26 gradi. Solitamente in estate arriva a 24 gradi, massimo 25: un grado in più è tantissimo, sebbene solo in superficie appunto, perché per alzare la temperatura di una simile massa d’acqua significa che fa davvero caldo. E infatti ieri a Garlate, alle porte di Lecco, la temperatura massima registrata tramite una delle stazioni della rete del Centro meteorologico lombardo ha raggiunto i 37 gradi e mezzo, la più alta in assoluto di tutta la Lombardia. Mixata con un indice di umidità di quasi il 40%, si è tradotta in una temperatura percepita di 45 gradi, roba da deserto del Sahara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il lago è un brodo. Allarme alghe e livello basso

