Come raccontare Wimbledon senza fare la figura del cronista con la panna

come ogni cosa, anche questa si evolve. Per raccontare Wimbledon senza ripetersi eccessivamente, bisogna abbracciare nuove prospettive, valorizzare i momenti unici e le storie emergenti, senza dimenticare la magia di un torneo che, pur rispettando le sue radici, continua a sorprendere e affascinare chi lo vive e racconta.

C'è un modo sicuro per non farsi leggere quando si scrive di Wimbledon: cominciare con la parola "tempio". Oppure "gentlemen". Oppure "verde smeraldo". C'è una formula consolidata, una comfort zone del cronista stanco, che ogni anno si riattiva a luglio: Wimbledon come eterno ritorno dell'eleganza, dei pantaloncini bianchi, delle tradizioni immutabili e dell'impeccabile contegno britannico. E' una narrazione che funziona – anzi: funzionava – ma che nel 2025 rischia di essere peggio di un errore. E' una scappatoia. Sì, Wimbledon è ancora il torneo più iconico del mondo. Ma proprio per questo merita di essere raccontato con più coraggio.

