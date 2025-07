Ok le casse ma con manutenzione costante

ok le casse ma con manutenzione costante. Vincitori e vinti? Il progetto regionale per il reticolo di casse d’espansione e aree allagabili che circonderanno Faenza ha raccolto umori contrastanti nei vari quartieri della città, uniti dall’alluvione del maggio 2023 ma divisi dal piano casse destinato a riscrivere la geografia del territorio. Nel quartiere Borgo, attivatosi per primo con l’ormai celebre raccolta firme volta a realizzare le casse d’espansione, l’impressione di aver ...

Vincitori e vinti? Il progetto regionale per il reticolo di casse d’espansione e aree allagabili che circonderanno Faenza ha raccolto umori contrastanti nei vari quartieri della città, uniti dall’alluvione del maggio 2023 ma divisi dal piano casse destinato a riscrivere la geografia del territorio. Nel quartiere Borgo, attivatosi per primo con l’ormai celebre raccolta firme volta a realizzare le casse d’espansione, l’impressione di aver strappato l’obiettivo massimo possibile si accompagna alla richiesta di chiarimenti circa i dettagli del piano: "Molto probabilmente domanderemo precisazioni circa la profondità delle varie casse d’espansione – osserva Danilo Montevecchi, figura di punta tra gli alluvionati del Borgo Durbecco – e dunque per la loro capacità in termini di milioni di metri cubi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ok le casse, ma con manutenzione costante"

Buon pomeriggio ! Il Sindaco informa che stanno proseguendo nel nostro comune i lavori programmati nell’ambito del piano pluriennale dell'asfaltatura strade. In questa nuova fase di interventi sono previste asfaltature in alcune località sparse e masi sparsi e Vai su Facebook

