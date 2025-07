Barone il re milanese dei manga | Amo storie coerenti lontane dal caos

Barone, il re milanese dei manga, incarna la passione e l'eccellenza del mondo nipponico in Italia. Autore versatile e innovativo, Adriano Barone ha saputo trasformare il suo amore per i cartoni animati giapponesi in una carriera che abbraccia sceneggiature e fumetti. La sua storia è un viaggio affascinante tra cultura, dedizione e creatività, dimostrando che lontano dal caos si può trovare ispirazione e realizzazione. Ma come nasce questa passione? Scopriamolo insieme.

Autore milanese d’eccezione, Adriano Barone. è uno scrittore poliedrico. Da sceneggiatore di cartoni animati a fumettista, è uno dei tanti protagonisti del secondo numero di Manga Issho, la prima rivista europea di manga. Come nasce la sua passione per i fumetti? Cosa leggeva da ragazzo? "In realtà il mio primo amore sono stati i cartoni animati giapponesi. Vengo da una famiglia “working class“ e in casa non c’erano libri e gli unici fumetti erano una manciata di raccolte di strisce umoristiche inglesi. Verso i 14 anni cominciai a comprare fumetti Bonelli, appassionandomi subito a Nathan Never, comic books americani, con un amore particolare per gli X-Men di Claremont, la Image e la Valiant, e infine dal 1991 in poi, i manga: Kappa Magazine, Kimagure Orange Road, Video Girl Ai, Le bizzarre avventure di Jojo, Guyver, Devilman. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Barone, il “re” milanese dei manga: "Amo storie coerenti, lontane dal caos"

Il numero 2 di MANGA ISSHO arriva finalmente l'1 luglio in fumetteria, libreria e store online. Festeggiate con noi questa attesa uscita alla libreria Hoepli di Milano, mercoledì 25 giugno! Saranno presenti alcuni degli autori italiani della rivista: Adriano Baro

