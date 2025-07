Operaio cade da una trave e muore Secondo incidente in due giorni

La fine di giugno porta ancora dolore e riflessione nel mondo del lavoro, con due tragici incidenti in soli due giorni. Dopo la perdita di Benito Ferretti a Morignano, ieri a Rotella si è consumata un'altra tragedia: Mariano Bracalenti, operario di 56 anni, ha perso la vita in circostanze drammatiche. Questi eventi sottolineano l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza e di sensibilizzare sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro.

La fine di giugno è stata funestata da due incidenti sul lavoro con esito, purtroppo, in entrambi i casi mortale. Dopo quello avvenuto domenica mattina a Morignano in cui è deceduto l’ascolano Benito Ferretti, precipitato da un balcone dove stava eseguendo un lavoro, ieri mattina in un altro incidente, avvenuto in questo caso a Rotella in via delle Frazioni, è morto Mariano Bracalenti, 56 anni originario di Monterubbiano, nel fermano. L’uomo stava lavorando per una ditta edile di Montefiore dell’Aso e si trovava su una trave per eseguire una mansione. Per cause che dovranno essere stabilita dall’inchiesta che è stata aperta dalla magistratura a seguito dell’informativa dei carabinieri, l’operaio improvvisamente deve aver messo un piede in fallo, ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra da un’altezza di tre metri circa battendo violentemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operaio cade da una trave e muore. Secondo incidente in due giorni

