Giro di spaccio | nei guai donna di 60 anni

Una donna di 60 anni di Tolentino si trova nei guai: coinvolta in un giro di spaccio di droga, avrebbe ceduto oltre 600 grammi di cocaina tra il 2023 e agosto 2024, con un ricavo di oltre 62.000 euro. Insospettabile e apparentemente normale, ora si trovano sotto i riflettori le sue attivitĂ illecite, mentre quattro acquirenti sono stati denunciati per favoreggiamento personale. La vicenda mette in luce come nulla sia come sembra.

Una 60enne tolentinate, insospettabile, è indagata per spaccio di droga. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che nel corso del 2023 e fino all’agosto del 2024 avrebbe complessivamente ceduto 628 grammi di cocaina, al prezzo di circa 100 euro al grammo, con un ricavo di 62.750 euro. Sono stati denunciati inoltre quattro acquirenti, indagati per il reato di favoreggiamento personale, per avere reso dichiarazioni false e finalizzate a eludere le investigazioni sull’attivitĂ di spaccio. Il 3 agosto dell’anno scorso, i militari del nucleo operativo e radiomobile di Tolentino avevano fermato un’auto di grossa cilindrata in viale Buozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro di spaccio: nei guai donna di 60 anni

