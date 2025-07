Il prefetto D’Alascio | Lotta alla criminalità e una comunità unita

Il prefetto d’Alascio, durante il suo mandato a Fermo, ha sottolineato l’importanza di un approccio basato sull’ascolto e la collaborazione con istituzioni, associazioni e cittadini. La sua leadership si ispira a valori fondamentali come la ‘cura’, il rispetto e la solidarietà, che sono alla base di una comunità forte e unita. Questi principi guidano il suo impegno nel promuovere sicurezza e coesione sociale, costruendo ponti tra istituzioni e cittadini per un futuro più solidale.

Nel corso del suo insediamento a Fermo aveva posto l’accento sull’importanza dell’ascolto e del contatto con istituzioni, enti, associazioni del territorio e cittadini. A partire da questo principio, quali sono i valori cardine che ha inteso promuovere durante il suo mandato? "Fin dall’inizio del mio mandato ho ritenuto necessario porre a base del mio operato, sia come servitore dello Stato che della comunità fermana, valori quali la ‘cura’, come attenzione, alle persone, soprattutto ai meno fortunati, e all’associazionismo, che si occupa di loro. Poi l’ascolto e il costante dialogo con le altre istituzioni, sia con i vertici sia con chi vi lavora e con chi fruisce dei servizi, come con il carcere di Fermo e con i detenuti con i quali c’è stata più di una occasione di incontro, e con i diversi enti che operano sul e per il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it