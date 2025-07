La ’Generazione Ultimo’ ad Ancona Si chiude il tris di grandi concerti

L'ultima notte di musica e emozione ad Ancona si avvicina, conclusione di un tris di concerti che ha riportato lo Stadio del Conero al centro dell’attenzione musicale nazionale. Dopo Zucchero e i Pinguini Tattici Nucleari, domani sera (ore 21) salirà sul palco Ultimo, protagonista del tour “Ultimo Stadi 2025 - La favola continua…”. L’artista promette di regalare uno spettacolo indimenticabile, lasciando il pubblico con il cuore pieno di emozioni e ricordi memorabili.

Dopo Zucchero e i Pinguini Tattici Nucleari si chiude il tris di concerti che hanno rilanciato lo Stadio del Conero di Ancona come sede di grandi eventi musicali. Domani sera (ore 21) sarà Ultimo a salire sul palco. È il secondo concerto del tour Ultimo Stadi 2025 - La favola continua., che ha debuttato domenica a Lignano Sabbiadoro. Dopo Ancona verranno altri sette concerti, a Roma, Milano, Messina e Bari, tutti sold-out. L'artista promette di cambiare ancora una volta le regole del gioco, proponendo ai fan un palco che per caratteristiche e dimensioni rappresenta un passo avanti nella storia dei suoi show, arrivati al quarto giro consecutivo negli stadi italiani.

