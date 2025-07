io che non riesco a guardare un gran premio fino alla fine con f1 il film mi sono molto commosso

semplice recensione, ma un viaggio tra emozioni, risate e qualche fraintendimento divertente. La passione per la Formula 1 si mescola alle scoperte di un mondo affascinante e complesso, che capita di conoscere meglio proprio quando meno te lo aspetti. Perché, a volte, il vero spettacolo sta nel lasciarsi sorprendere, anche con un sorriso. E così, tra una gomma e un DRS, ho scoperto che il grande circuito della vita è fatto anche di piccoli dettagli sorprendenti.

Quando IWC mi ha invitato alla première milanese di F1, il film, ho accettato con la stessa incoscienza con cui si accetta un Martini servito alle 10 del mattino in sala stampa. Con curiosità , certo, ma anche con l’ironia di chi non distingue ancora una gomma soft da una media e pensa che il DRS, cioè Drag Reduction System, sia invece l’acronimo di una nuova band elettronica tedesca. L’idea era semplice: guardare il film e scriverci su. Non una recensione, per carità : troppa inesperienza tecnica e troppa deferenza nei confronti di chi, nel paddock, ci lavora da anni. Ma un pezzo sì, un articolo per capire se davvero si possa imparare qualcosa della Formula 1 non seduti su una monoposto, ma su una poltrona imbottita di velluto rosso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it