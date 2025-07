Donna trovata con un coltello conficcato sulla gola

Una scena da incubo si è consumata ieri pomeriggio all'agriturismo “Le Capannacce” in località Sant’Andrea in Serra d’Ocre, quando i soccorritori hanno trovato una donna di circa 50 anni in condizioni gravissime, con un coltello conficcato nella gola. La gravità dell’incidente ha sconvolto tutti, lasciando presagire un episodio che potrebbe nascondere ben più di un semplice gesto accidentale. La comunità è in attesa di chiarimenti e sviluppi sulle indagini.

Una donna di circa 50 anni è stata trovata in gravi condizioni nel primo pomeriggio di ieri all’interno dell’agriturismo “Le Capannacce“, in località Sant’Andrea in Serra d’Ocre. Quando i soccorritori sono entrati nella struttura, si sono trovati davanti a una scena drammatica: la donna giaceva a terra, in un lago di sangue, con un coltello da cucina ancora conficcato nel lato destro del collo. La ferita, molto profonda, aveva provocato una massiccia perdita ematica. Nonostante la gravità della situazione, la donna era cosciente. Sul posto è arrivata l’ambulanza medicalizzata del 118 di Urbania, seguita dall’elisoccorso Icaro 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donna trovata con un coltello conficcato sulla gola

In questa notizia si parla di: donna - trovata - coltello - conficcato

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

Donna trovata con un coltello conficcato sulla gola; Donna uccisa in casa a Legnano: è stata trovata dal vicino con un coltello conficcato nella schiena; Ragazza trovata distesa sul pavimento della cucina con un coltello conficcato nella nuca.

Donna trovata con un coltello conficcato sulla gola - Una donna di circa 50 anni è stata trovata in gravi condizioni nel primo pomeriggio di ieri all’interno dell’agriturismo ... Scrive msn.com

Urbania, si pianta un coltello nel collo, salvata dal 118. Quarantenne soccorsa in un agriturismo e portata all’ospedale regionale - URBANIA Sedata e intubata dai sanitari intervenuti, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette di Ancona con l’eliambulanza, al cui equipaggio ... Riporta msn.com