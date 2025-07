Tour de France 2025 la startlist e chi parteciperà Italiani ai minimi termini

Il Tour de France 2025 si avvicina con grande attesa, e le prime liste di partenza stanno delineando un campo di stelle del ciclismo mondiale. Da Pogacar a Vingegaard, da Evenepoel a Van der Poel e Van Aert, il meglio del panorama internazionale si prepara a sfidarsi lungo le strade francesi. Per l’Italia, Filippo Ganna e Jonathan Milan rappresentano le speranze di successo, pronti a conquistare tappe e far sventolare il tricolore. La corsa sta per cominciare: chi alza il trofeo?

Giorno dopo giorno si va a completare l’elenco dei partenti per il Tour de France che scatterĂ da Lilla sabato prossimo. Una parata di stelle al via: da Tadej Pogacar, detentore del titolo e campione del mondo in carica, passando per Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, fino ad arrivare a Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L’Italia è ridotta ai minimi termini: presenti però Filippo Ganna e Jonathan Milan che possono andare a caccia di tappe. Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist. STARTLIST TOUR DE FRANCE 2025. ALPECIN-DECEUNINCK GROVES Kaden PHILIPSEN Jasper VAN DER POEL Mathieu ARKEA-B&B HOTELS? CAPIOT Amaury COSTIOU Ewen DEMARE Arnaud GARCIA PIERNA Raul LE BERRE Mathis RODRĂŤGUEZ Cristián VAUQUELIN KĂ©vin VENTURINI ClĂ©ment BAHRAIN VICTORIOUS? BAUHAUS Phil BUITRAGO Santiago GRADEK Kamil HAIG Jack MARTINEZ Lenny MOHORI? Matej STANNARD Robert WRIGHT Fred COFIDIS? ARANBURU Alex BUCHMANN Emanuel COQUARD Bryan IZAGIRRE Ion RENARD Alexis TEUNS Dylan THOMAS Benjamin TOUZE’ Damien DECATHLON AG2R LA MONDIALE? ARMIRAIL Bruno BERTHET ClĂ©ment BISSEGGER Stefan GALL Felix NAESEN Oliver PARET-PEINTRE AurĂ©lien SCOTSON Callum TRONCHON Bastien EF EDUCATION-EASYPOST HEALY Ben POWLESS Neilson GROUPAMA-FDJ? ASKEY Lewis BARTHE Cyril GRÉGOIRE Romain MADOUAS Valentin MARTIN Guillaume PACHER Quentin PENHOET Paul RUSSO ClĂ©ment INEOS GRENADIERS ARENSMAN Thymen GANNA Filippo KWIATKOWSKI Michal RODRĂŤGUEZ Carlos THOMAS Geraint INTERMARCHÉ-WANTY? BARRÉ Louis BRAET Vito GIRMAY Biniam PAGE Hugo REX Laurenz RUTSCH Jonas VAN SINTMAARTENSDIJK Roel ZIMMERMANN Georg LIDL-TREK? CONSONNI Simone MILAN Jonathan NYS Thibau SIMMONS Quinn SKJELMOSE Mattias SKUJINS Toms STUYVEN Jasper THEUNS Edward MOVISTAR TEAM? BARTA Will CASTRILLO Pablo GARCIA CORTINA Ivan MAS Enric MĂśHLBERGER Gregor OLIVEIRA Nelson ROMEO Ivan RUBIO Einer RED BULL-BORA-HANSGROHE? LIPOWITZ Florian MEEUS Jordi MOSCON Gianni PITHIE Laurance ROGLI? PrimoĹľ VAN DIJKE Mick VAN POPPEL Danny VLASOV Aleksandr SOUDAL QUICK-STEP CATTANEO Mattia EVENEPOEL Remco MERLIER Tim PARET-PEINTRE Valentin SCHACHMANN Maximilian VAN WILDER Ilan TEAM JAYCO ALULA? DUNBAR Eddie DURBRIDGE Luke GROENEWEGEN Dylan MEZGEC Luka O’CONNOR Ben PLAPP Luke REINDERS Elmar SCHMID Mauro TEAM PICNIC POSTNL? ANDRESEN Tobias Lund BARGUIL Warren BITTNER Pavel FLYNN Sean MARKL Niklas NABERMAN Tim ONLEY Oscar VAN DEN BROEK Frank TEAM VISMA LEASE A BIKE? AFFINI Edoardo BENOOT Tiesj CAMPENAERTS Victor JORGENSON Matteo KUSS Sepp VAN AERT Wout VINGEGAARD Jonas YATES Simon UAE TEAM EMIRATES XRG? ALMEIDA JoĂŁo NARVAEZ Jhonatan POGA?AR Tadej POLITT Nils SIVAKOV Pavel SOLER Marc WELLENS Tim YATES Adam XDS ASTANA CHAMPOUSSIN ClĂ©ment TEJADA Harold ISRAEL-PREMIER TECH? ACKERMANN Pascal BLACKMORE Joe BOIVIN Guillaume LOUVEL Matis LUTSENKO Alexey NEILANDS Krists STEWART Jake WOODS Michael LOTTO BERCKMOES Jenno DE BUYST Jasper DE LIE Arnaud VAN EETVELT Lennert TOTALENERGIES? BURGAUDEAU Mathieu CRAS Steff DELETTRE Alexandre GACHIGNARD Thomas JEANNIERE Emilien JEGAT Jordan TURGIS Anthony VERCHER Matteo TUDOR PRO CYCLING TEAM? ALAPHILIPPE Julian DAINESE Alberto HALLER Marco HIRSCHI Marc LIENHARD Fabian MAYRHOFER Marius STORER Michael TRENTIN Matteo UNO-X MOBILITY? ABRAHAMSEN Jonas CORT Magnus FREDHEIM Stian HOELGAARD Markus JOHANNESSEN Anders Halland JOHANNESSEN Tobias Halland LEKNESSUND Andreas WÆRENSKJOLD Søren. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, la startlist e chi parteciperĂ . Italiani ai minimi termini

