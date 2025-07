3DS NTR-HR v0.34.1 | Miglioramenti al Frame Rate per lo Streaming Wireless su New 3DS New 2DS

Se sei appassionato di gaming su New 3DS e New 2DS, scopri NTR-HR v0.3.4.1: la versione migliorata dell’homebrew che offre streaming wireless più fluido e stabile, con frame rate che arrivano fino a 90 FPS! Questa innovativa release permette di vivere un’esperienza di gioco senza precedenti, grazie a ottimizzazioni che elevano le prestazioni e la qualità. Pronto a portare il tuo gaming al livello successivo?

NTR-HR è un fork modificato dell’homebrew NTR (NitróTranzport Remote) sviluppato originariamente da cell9, che consente il patching di giochi, il debugging e lo streaming wireless su New Nintendo 3DSNew 2DS. Questa versione, v0.3.4.1, si concentra sul miglioramento delle prestazioni dello streaming wireless, raggiungendo 60-90 FPS con impostazioni di qualità medie (a 18 Mbps). È compatibile con visualizzatori come Snickerstream, Chokistream e altri client NTR. Inoltre, è disponibile NTRViewer-HR, un visualizzatore per PC (WindowsLinuxmacOS) con funzionalità aggiuntive. Novità rispetto a NTR 3. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

