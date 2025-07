Forza Italia bacchetta il Comune | | D’estate servono aule studio

Forza Italia torna a puntare il dito contro l'amministrazione comunale di Sassuolo, accusandola di trascurare i bisogni dei giovani. Davide Capezzera, capogruppo del partito, denuncia l'assenza di aule studio estive, definendo questa lacuna “un’ennesima dimostrazione di disinteresse”. È inaccettabile che una città di oltre 40mila abitanti non offra spazi dedicati ai ragazzi durante le vacanze scolastiche, sottolineando la necessità di un cambio di rotta urgente.

"Ennesima dimostrazione di disinteresse dell'amministrazione verso i giovani". Si scaglia contro la giunta, il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Davide Capezzera, rimarcando l'assenza, a Sassuolo, di un' aula studio disponibile durante l'estate. Definisce, Capezzera, "inaccettabile che in una cittĂ come la nostra, con oltre 40mila abitanti, non sia stato predisposto nemmeno uno spazio studio per i ragazzi durante i mesi estivi". La carenza, in effetti c'è, ed è stata evidenziata, non senza disappunto, "da parte di diversi studenti che anche nei mesi estivi avrebbero bisogno di un luogo tranquillo e adeguato per poter studiare".