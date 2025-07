Uccise i figli neonati la Corte nega una nuova perizia psichiatrica per Monia Bortolotti

La drammatica vicenda di Monia Bortolotti, accusata di aver tragicamente ucciso i propri figli neonati, si arricchisce di un nuovo capitolo. La Corte d’Assise di Bergamo ha infatti respinto la richiesta di una nuova perizia psichiatrica, confermando la complessità e il peso di questa indagine. Restano ancora molte domande senza risposta, mentre si avvicina il processo che potrebbe fare luce su questo sconvolgente caso.

Pedrengo. Non è necessaria una nuova perizia psichiatrica per Monia Bortolotti, la madre di 29 anni accusata di aver ucciso i suoi due figli neonati, Alice e Mattia, di 4 e 2 mesi, a distanza di un anno l’una dall’altro. La Corte d’Assise del tribunale di Bergamo ha infatti respinto la richiesta del pubblico ministero Maria Esposito, dopo un confronto nell’udienza di lunedì 30 giugno tra gli esperti nominati dal giudice delle udienze preliminari e quelli nominati dalla Procura. I primi, il dottor Elvezio Pirfo (lo stesso che ha valutato Alessia Pifferi) e la dottoressa Patrizia De Rosa, hanno concluso per la totale incapacitĂ di intendere e volere dell’imputata al momento dei fatti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Uccise i figli neonati, la Corte nega una nuova perizia psichiatrica per Monia Bortolotti

In questa notizia si parla di: figli - neonati - corte - perizia

Sentenza assurda: uccise e seppellì i figli neonati in giardino, niente carcere per Chiara Petrolini. “Non può rifarlo” - Una sentenza sconvolgente ha coinvolto Chiara Petrolini, responsabile della morte e sepoltura dei suoi neonati in giardino.

#Parma Prima udienza del processo a #ChiaraPetrolini, accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei 2 figli neonati. La Corte d’Assise ha accolto la richiesta della difesa e ha disposto per la giovane la perizia psichiatrica. L’inviata Vai su X

#chiarapetrolini è arrivata con oltre un'ora di anticipo in tribunale a #parma, dove in Corte di assise inizia il processo a suo carico per il duplice #omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due #figli neonati. In aula anche il fidanzato, Samuel Vai su Facebook

Neonati sepolti, la Corte dispone la perizia psichiatrica per Chiara Petrolini; Neonati sepolti in giardino, via al processo La Corte ha deciso: perizia psichiatrica su Chiara Petrolini; Al via il processo di Chiara Petrolini. La Corte dispone la perizia psichiatrica.

Neonati sepolti, Corte d’assise di Parma dispone perizia psichiatrica per Chiara Petrolini - I giudici del tribunale ducale hanno fissato la data del 15 settembre per lo svolgimento dell’esame che dovrà stabilire se la ragazza di Vignale fosse capace di intendere e volere quando ha ucciso i ... Scrive msn.com

Neonati morti, al via il processo: disposta la perizia psichiatrica per Chiara Petrolini - Oggi, a Parma, in Corte d’assise, inizia il processo alla studentessa di 21 anni che deve rispondere del duplice omicidio dei suoi figli, fatti morire appena partoriti Inizia oggi, a Parma, in Corte d ... Da tg24.sky.it