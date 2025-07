Schianto fatale con il guard-rail. Lutto per Sissi.

La tragedia scuote Robecco d’Oglio: l’incidente fatale contro un guardrail ha strappato alla vita Shency (Sissi) Crotti, giovane di soli trent'anni. La comunità si stringe nel dolore, lasciando alle stelle orchidee come segno di lutto e ricordo. Un evento che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile, invitandoci a custodire con rispetto ogni momento. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile, ma anche una ferma volontà di ricordarla con affetto.

ROBECCO D'OGLIO (Cremona) Niente festa del tortello, niente serata di Cantando sotto le stelle in segno di lutto a Robecco d'Oglio e qualcuno ha messo un mazzo di orchidee sul guardrail che ha spezzato la giovane vita di Shency (Sissi) Crotti (nella foto), la ragazza di Vescovato di trent'anni che domenica pomeriggio ha perso la vita a causa di un fatale impatto contro un guardrail che si è infilato nella sua auto, una Citroen C3 fino a raggiungerla e a ucciderla. Una fatalità che non consola le tante persone che conoscevano bene questa ragazza. Sissi, domenica pomeriggio, percorreva la ex statale 45 ed era al limitare di Robecco, all'altezza del cimitero.