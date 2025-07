Incontri in vista Tempo di scelte per l’ex Bezzi

L’area ex Bezzi si prepara a un importante momento di confronto e decisione. Tre incontri pubblici, fissati per l’8, 10 e 11 luglio, apriranno lo spazio a cittadini, aziende e stakeholder per dialogare e contribuire alla riqualificazione del sito, un tempo cuore pulsante dell’industria locale. È il tempo delle scelte: ascoltiamo, condividiamo e progettiamo insieme il futuro dell’area ex Elettromeccanica Enrico, affinché diventi un’opportunità di rinascita e sviluppo per tutta la comunità.

Area ex Bezzi, il tempo delle scelte è vicino e la parola, intanto, passa ai proprietari e al territorio. Tre incontri pubblici, già fissati per l'8, 10 e 11 luglio, per ascoltare cittadini e aziende che ancora operano o vivono sul sito che ospitò la storica fabbrica di accumulatori, mettere sul piatto problematiche, confrontarsi con i progettisti, fornire spunti, preparare il futuro. La riqualificazione dell'area ex Elettromeccanica Enrico Bezzi, all'opera dagli anni Trenta, chiusa dal 1978, sarà uno dei punti qualificanti del nuovo Pgt, in fase di stesura. Ma è anche uno dei più complessi: area frazionata, in parte vissuta in parte disabitata, attività e situazioni diverse, sicure problematiche ambientali, eredità del passato industriale.