Il cervello ha fame di grassi buoni Contro il salutismo modaiolo

Il cervello ha fame di grassi buoni, un alleato fondamentale contro il salutismo modaiolo. Non tutti i grassi sono uguali: quelli naturali, come quelli nel pesce, nelle noci e nell’olio d’oliva, sono essenziali per la nostra mente. La scienza conferma che eliminarli può rappresentare un errore grave, aumentando il rischio di malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson. Scopriamo insieme perché questi grassi sono il nostro miglior alleato per preservare la memoria e la salute cerebrale.

Pare che il nostro cervello abbia un debole per i grassi. Non i grassi di ogni tipo, intendiamoci, ma quelli buoni, quelli che la natura ha messo nel pesce, nelle noci e nell'olio d'oliva. La scienza ora conferma: toglierli dalla tavola non è solo un errore dietetico, ma un favore alla demenza. Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla: parole che fanno paura e che oggi, dicono i ricercatori, hanno qualcosa a che vedere anche con la lista della spesa. Uno studio inglese pubblicato nel 2024, intitolato "Dietary N 6 Polyunsaturated Fatty Acid Intake and Brain Health in Uk Biobank" e condotto da J. Gu, Y.

“MA I GRASSI FANNO INGRASSARE? FALSO ” I grassi NON fanno ingrassare! ? Il vero problema? La quantità e la qualità. I grassi buoni sono ESSENZIALI: aiutano gli ormoni, il cervello, la pelle… e sì, anche il dimagrimento! Smetti di temerli, ini Vai su Facebook

