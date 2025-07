Verso il voto | il tour di Ricci | Sanità in Regione tre assessori che non fanno nemmeno per uno

Mentre il tour di Ricci si intensifica nelle Marche, il dibattito sulla sanità regionale si fa più acceso che mai. Tre assessori sembrano lontani dalla soluzione, mentre l’europarlamentare punta i riflettori su un sistema in crisi, tra lunghe attese e promesse da mantenere. Il futuro della sanità marchigiana dipende da scelte decisive: sarà questa campagna elettorale a segnare il vero cambio di passo?

Prosegue il tour elettorale di Matteo Ricci: ieri per promuovere la sua candidatura a presidente della Regione Marche l’europarlamentare ha fatto tappa prima a Vallefoglia davanti alla Casa della salute e poi a Gabicce Mare. E che la sanità fosse il terreno su cui si concentra lo scontro più duro di questa campagna elettorale è stato confermato ancora una volta. "La sanità marchigiana è in crisi. Le file d’attesa sono aumentate, la regione spende ogni anno 160milioni di euro per curare i marchigiani fuori Regione e un marchigiano su dieci rimanda le cure perché non trova risposte nel pubblico e non può permettersi di andare dal privato" ha esordito Ricci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it