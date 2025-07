Assegno di inclusione crolla il numero di beneficiari

L'Assegno di Inclusione segna un crollo nel numero di beneficiari, mettendo in luce un cambiamento profondo nel contrasto alla povertà a Jesi e nella Vallesina. Il confronto con il Reddito di Cittadinanza del 2023 rivela una forte riduzione, passando da 925 nuclei beneficiari a numeri ben più bassi, con importanti implicazioni sociali. Ma cosa ci riserva il futuro di queste misure di sostegno?

Assegno di inclusione e Reddito di cittadinanza: il paragone è impietoso. L’Asp9 ha realizzato un primo bilancio sugli effetti della nuova misura di contrasto alla povertà a Jesi e negli altri 20 Comuni della Vallesina di sua competenza. "Il confronto evidenzia una netta discontinuità sia in termini numerici sia rispetto alla struttura del beneficio. Nel 2023 i nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza nel territorio erano 925, per un totale di 1.673 persone coinvolte. Con l’introduzione dell’Assegno di Inclusione, nel 2024 il numero è sceso a 348 nuclei familiari e 627 persone, segnando una riduzione significativa che riflette il cambio di impostazione più selettiva della nuova misura, destinata a famiglie con minori, persone con disabilità, over 60 o soggetti in condizione di svantaggio certificato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assegno di inclusione, crolla il numero di beneficiari

