Vimodrone si prepara a un importante passo avanti con un investimento di 40 milioni di euro provenienti dal nuovo PNRR metropolitano. Strade, scuole, ambiente e aree sportive saranno al centro di questa rivoluzione territoriale, grazie anche all’avanzo di amministrazione messo a disposizione dall’ex provincia. "Risponderemo a bisogni diversi", afferma Dario Veneroni, simbolo di un’amministrazione pronta a trasformare le idee in realtà , segnando un nuovo capitolo di sviluppo locale.

In arrivo un Pnrr metropolitano da 40 milioni: strade, scuole, ambiente, aree sportive, recupero immobili e aree degradate, soldi per i progetti dei Comuni. L’ex provincia mette a disposizione l’avanzo di amministrazione. "Risponderemo a bisogni diversi - dice Dario Veneroni, primo cittadino di Vimodrone e consigliere delegato al Bilancio di Palazzo Isimbardi -. È la prima volta che abbiamo la possibilità di finanziare direttamente il territorio in linea con il piano strategico". Da qui l’idea del Piano di ripresa e resilienza locale costruito sulle necessità delle città , "frutto dell’ascolto e del confronto, ma anche della collaborazione perché le risorse siano spese al meglio, con benefici concreti per la collettività ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vimodrone, 40 milioni sul territorio: "Risponderemo a bisogni diversi"

