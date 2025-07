Imprenditore ucciso il processo | Agguato al super salvai mio papà

Un dramma che scuote le coscienze e mette in evidenza la violenza insospettata che può scatenarsi anche nelle situazioni più quotidiane. La testimonianza del figlio di Davide Milazzo, protagonista di un agguato mortale, rivela un episodio terribile avvenuto durante una semplice uscita di famiglia. Un racconto che lascia senza fiato, facendo riflettere sulle ombre che si celano dietro gesti apparentemente casuali e sulla tragica fine di un giovane imprenditore.

di Andrea Gianni BASIGLIO "Stavo facendo la spesa con mio papà e nel corridoio è spuntato un signore con un coltello in mano che voleva colpirlo. L'ho spinto via, mio papà si è spaventato ed è caduto. Lui gli ha detto una frase: "Non parlare, perché ti ammazzo"". Un drammatico racconto reso ieri davanti alla Corte d'Assise di Milano dal figlio di Davide Milazzo, l'uomo sotto processo per l'omicidio di Giuseppe Giuliano, il piccolo imprenditore di 64 anni assassinato a colpi di pistola la mattina del 25 febbraio 2019 a Basiglio. Milazzo è accusato di aver fatto da autista, con la sua Fiat Punto.

