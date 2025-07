Freestyle ucciso al fronte l’allenatore Nikita Vasilyev Guidava la Russia quando era una superpotenza

Dalla Russia arriva una notizia sconvolgente che attraversa il mondo dello sport e della geopolitica: Nikita Vasilyev, ex allenatore della squadra nazionale di Freestyle, ha perso la vita in Ucraina durante l’offensiva russa a Pokrovsk. Figura di spicco che guidava la Russia nei giorni in cui era una superpotenza, la sua scomparsa segna un momento di grande tristezza e riflessione, ricordando come anche le icone dello sport possano essere coinvolte in vicende drammatiche di portata globale.

Dalla Russia giunge una drammatica notizia legata al mondo degli sport invernali. L’ex allenatore della squadra nazionale di Freestyle, N ikita Vasilyev, è rimasto ucciso in combattimento in Ucraina durante l’offensiva che le forze armate russe stanno effettuando attorno alla città di Pokrovsk. Il nome, a chi conosce a fondo il mondo degli sport invernali, è ben noto. Soprattutto perché guidava la Russia quando questa era la nazione di riferimento nel Freestyle. Non bisogna dimenticare come, agli ultimi Mondiali nei quali hanno potuto partecipare (2021), i russi abbiano raccolto la bellezza di 14 medaglie iridate (di cui 6 d’oro ), portando il proprio Paese in cima al medagliere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Freestyle, ucciso al fronte l’allenatore Nikita Vasilyev. Guidava la Russia quando era una superpotenza

In questa notizia si parla di: russia - freestyle - ucciso - allenatore

Freestyle, l’allenatore Nikita Vasilyev ucciso al fronte ucraino. Guidava la Russia quando era una superpotenza - Una notizia sconvolgente scuote il mondo degli sport invernali: Nikita Vasilyev, ex allenatore della nazionale russa di freestyle, ha perso la vita al fronte ucraino durante le operazioni militari russe vicino a Pokrovsk.

Freestyle, ucciso al fronte l’allenatore Nikita Vasilyev. Guidava la Russia quando era una superpotenza; Freestyle l’allenatore Nikita Vasilyev ucciso al fronte ucraino Guidava la Russia quando era una superpotenza.

Messico, ucciso allenatore durante una partita amatoriale - Nel mezzo del match, intorno alle 21:20 locali, l’allenatore Jorge Alberto, di 44 anni è stato colpito da una scarica di proiettili. Scrive corriere.it

Kiev: Russia ha restituito corpo volontario Usa ucciso - Le autorità ucraine hanno reso noto che la Russia ha restituito il corpo di un volontario americano ucciso in Ucraina. Come scrive repubblica.it