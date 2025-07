Sport in tv oggi martedì 1° luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Pronti a vivere un martedì di emozioni sportive senza precedenti? Oggi, 1° luglio, OA Sport vi guida attraverso il ricco palinsesto di eventi in TV e streaming, con focus speciale su Wimbledon, dove Jannik Sinner debutta sull’erba di Londra. Rimanete con noi per scoprire orari, programmi e come seguire ogni match dal vivo, perché non vogliamo che vi perdiate nemmeno un attimo di questa giornata imperdibile nel mondo dello sport.

Oggi, martedì 1° luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul torneo di Wimbledon, col secondo giorno di incontri. Assisteremo all’esordio di Jannik Sinner sull’erba dell’All England Club. Sul campo-1, il n.1 del mondo affronterà Luca Nardi in un derby tricolore in cui il pusterese è nettamente favorito. A seguire ci saranno gli impegni di Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, mentre Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri concluderanno la loro partita interrotta ieri per il coprifuoco previsto a Londra. 🔗 Leggi su Oasport.it