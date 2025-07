Il rilancio del centro storico FdI all’attacco della Giunta | Troppe le scelte sbagliate

Il centro storico di fronte a un futuro incerto: mentre l'assessore Raffini annuncia nuove iniziative, Fratelli d’Italia non nasconde la sua delusione. Secondo i meloniani, le scelte della giunta sono troppo lontane dalle reali esigenze, tra serrande abbassate e parcheggi sempre più cari. È arrivato il momento di cambiare rotta e investire davvero nel cuore pulsante della città. La sfida per un rilancio concreto è appena iniziata.

Le mosse per il rilancio del centro storico annunciate nei giorni scorsi dall’assessore Pierangelo Raffini non convincono Fratelli d’Italia. "Serrande abbassate, parcheggi sempre più cari, zero incentivi concreti per chi vuole investire – è il ritratto che i due meloniani fanno del cuore della città –. Di fronte a questo sfacelo, invece di assumersi le responsabilità di una gestione miope e autoreferenziale, l’assessore prova a scaricare tutto sul commercio online e sulla crisi dell’abbigliamento. Come se il problema fosse solo Amazon, e non anche l’inerzia e l’arroganza politica della Giunta Panieri ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il rilancio del centro storico . FdI all’attacco della Giunta : "Troppe le scelte sbagliate"

