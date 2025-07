Nasce il corso Agritech specialist per la filiera viticola

la filiera viticola”. Un’opportunità unica per professionisti e appassionati di innovazione, che desiderano acquisire competenze all’avanguardia e contribuire allo sviluppo sostenibile e competitivo del settore. Scopri come questo percorso formativo può rivoluzionare il tuo futuro nel mondo del vino, portando innovazione e qualità a nuovi livelli.

Per rispondere concretamente alle esigenze di aggiornamento delle competenze espresse dalla filiera produttiva, i Consorzi di Tutela del Prosecco DOC, Vini Asolo Montello e Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG hanno deciso di promuovere il nuovo corso di alta formazione “Agritech Specialist per. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

ITS Academy Agroalimentare Veneto, tre nuovi corsi e più studenti da fuori regione per disegnare il futuro.

