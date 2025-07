troppe persone si ribalta il pontile galleggiante

Un affollamento improvviso e incontrollato ha messo in crisi la stabilità del pontile galleggiante a Blevio, mettendo a rischio la sicurezza di tutti i presenti. Sembrava un incidente legato all’usura o alle condizioni meteorologiche, ma le telecamere hanno svelato un’altra verità: l’eccessivo numero di giovani ammassati ha causato il ribaltamento. La scena ha richiesto l’intervento tempestivo di forze di soccorso per tutelare l’incolumità di tutti e prevenire tragedie future.

Sembrava che si fosse ribaltato a causa dell'usura, del vento o di un moto ondoso eccessivo, che lo aveva fatto parzialmente affondare. Le telecamere di videosorveglianza hanno individuato l'origine del problema: troppi bagnanti, almeno una sessantina di giovani assiepati, e il pontile non ha retto. Squadra nautica della Questura, guardia costiera e i vigili del fuoco sono stati impegnati sabato pomeriggio a Blevio, dove si era fortemente inclinato un pontile galleggiante, finendo parzialmente sott'acqua e diventando inutilizzabile. L' incidente, che non ha causato feriti, è stato segnalato alla centrale, che ha dato l'allarme per fare i necessari accertamenti e ha provveduto a inviare gli equipaggi.