Oratorio sempre aperto un’ àncora di salvataggio

L’oratorio sempre aperto diventa un’ancora di salvataggio durante i mesi estivi, offrendo ai genitori una soluzione affidabile e divertente per i propri figli. Con attività coinvolgenti e spazi sicuri, i centri estivi riempiono le giornate di bambini e ragazzi, garantendo relax e sicurezza a tutta la famiglia. Scopri come questa rete di solidarietà possa fare la differenza anche quest’anno.

Sono una vera e propria "ancora di salvataggio" per le famiglie nei mesi delle vacanze da giugno a settembre, gli oratori, i centri estivi comunali e i campus che promuovono una grande varietà di attività per bambini e ragazzi. I genitori lavorano, nella maggior parte dei casi anche i nonni non sono ancora pensionati e dunque chiuse le scuole il problema da risolvere per mamme e papà è non lasciare i figli soli a casa. A rispondere alle loro esigenze sono appunto le iniziative promosse dalle parrocchie, dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni del terzo settore, nel varesotto sono davvero moltissime le proposte.