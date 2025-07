Gli hacker che minacciano Trump | Lascia stare l’Iran o pubblichiamo le tue mail

Gli hacker chiamati Robert, affiliati alle Guardie Rivoluzionarie iraniane, minacciano Donald Trump, promettendo di pubblicare email rubate alla sua cerchia. Con oltre cento gigabyte di dati nelle loro mani, si preparano a diffondere queste informazioni in vista delle elezioni del 2024. La posta in gioco è alta, e il mondo attende di scoprire se questa minaccia si concretizzerà o resterà solo un timore. La sicurezza digitale, mai così fragile, ci invita a riflettere sulle implicazioni di queste sfide.

Un gruppo di hacker noto come Robert che lavora per le Guardie Rivoluzionarie iraniane minaccia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E promette di pubblicare email rubate alla cerchia del tycoon dopo aver distribuito il precedente lotto in vista delle elezioni del 2024. In una chat online con l’agenzia di stampa Reuters gli hacker hanno affermato di essere in possesso di un centinaio di gigabyte di email. Provenienti dagli account del capo dello staff della Casa Bianca Susie Wiles, dell’avvocato di Trump Lindsey Halligan, del consigliere di Trump Roger Stone e dell’ex pornostar diventata antagonista di Trump Stormy Daniels. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: hacker - trump - minacciano - lascia

Trump: "La caduta del regime in Iran può accadere" | Blitz hacker sulla tv di Stato: "Scendete in piazza" | Aiea: "Mai detto che Teheran sta costruendo un'arma nucleare" - Le tensioni in Medio Oriente si intensificano, con blitz hacker sulla tv di stato iraniana e il rischio di una nuova crisi nucleare.

#Aja Accordo degli Alleati a sostenere una spesa militare la 5% del pil entro il 2025. La #Spagna firma ma ribadisce che si limiterà al 2,1%. #Sanchez "E' sufficiente". #Trump "L'accordo al 5% è una monumentale vittoria Usa" Vai su Facebook

Gli hacker che minacciano Trump: «Lascia stare l’Iran o pubblichiamo le tue mail»; Hacker legati all'Iran minacciano di pubblicare nuove email degli assistenti di Trump; Difesa: Trump ritirerà davvero le truppe statunitensi dall'Europa?.

Attacco hacker Gettr: il social di Trump bucato facilmente | Giornalettismo - LEGGI ANCHE >>> Il team di Trump lancia una nuova piattaforma social. Da giornalettismo.com

Hacker ricattano Trump: "Abbiamo trovato tonnellate di panni sporchi, paga 42 milioni" - Quotidiano Nazionale - Donald Trump nel mirino di hacker che dichiarano di avere documenti riservati sul presidente e minacciano di pubblicarli se non riceveranno un riscatto da 42 milioni ... Lo riporta quotidiano.net