la maledizione dei vangeli apocrifi roberto magini stupisce ancora

riuscire a catturare l’immaginazione del lettore con un mix di mistero e approfondimento. Con uno stile avvincente e una ricerca accurata, Magini ci guida nel cuore di un tema affascinante e controverso, lasciando il lettore desideroso di scoprire cosa si cela dietro le ombre degli scritti nascosti. La sua penna incanta, sfidando il senso comune e svelando nuove prospettive sulla storia sacra.

"La maledizione dei Vangeli apocrifi" (Leone editore), è l’ultima fatica letteraria, l’ottavo per la precisione, di Roberto Magini, medico prestato alla scrittura o forse sarebbe meglio dire il contrario, arrivati a questo punto, visto il successo che sta ottenendo con i suoi libri. L’ultimo, in uscita in questi giorni anche nelle librerie pesaresi, è coerente con il flusso di pensieri fantastici dell’autore, che ha un pregio su tutti: quello di scrivere con fluidità, scorrevolezza, semplicità e avvolgenza, visti anche i temi che tratta e come li tratta. E non è una premessa scontata visto l’affollamento di penne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it