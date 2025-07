Muore nello schianto con la moto Si indaga per omicidio stradale

Tragedia sulla strada: un incidente mortale ha strappato la vita a Lorenzo Perugini, giovane corinaldese di 33 anni, coinvolto in un drammatico scontro tra moto e auto. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per fare piena luce sulle cause di questa tragedia che ha scosso l’intera comunità . La vicenda resta avvolta nel mistero mentre le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per fare chiarezza sull' incidente stradale dove sabato ha perso la vita il 33enne corinaldese Lorenzo Perugini. Era da poco trascorsa la mezzanotte quando 'il biondo' così lo chiamavano gli amici, in sella alla sua Ducati dal rientro da una festa, stava viaggiando in direzione monte e all'altezza del civico 110 ha trovato la morte. Uno scontro dove sia la Ducati che la vettura coinvolta sono state divorate dalle fiamme. Lorenzo ha riportato, oltre a traumi diffusi, gravi ustioni e, dopo la corsa disperata all'ospedale di Torrette, nelle prime ore di domenica il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

