Pat accordo tra inquilini e fondo Le regole per il canone calmierato nei palazzi pregiati del Trivulzio

Dopo un lungo anno di presidi e proteste, nasce una svolta fondamentale nel quartiere Trivulzio: è stato raggiunto il primo accordo tra inquilini e il fondo gestito dal Ministero dell’Economia, con l’obiettivo di stabilire regole chiare per il canone calmierato nei palazzi più prestigiosi. Questa intesa, siglata tra sindacati e Invimit, promette di ridefinire le modalità di accesso e tutela per chi abita in questa zona strategica. La sfida ora è...

Dopo più di un anno di presidi e proteste c’è il primo accordo, con tanto di foto scattata nella sede di Invimit, tra i sindacati Sunia, Sicet e Unione inquilini e la società del Ministero dell’Economia e finanze con la quale il Pio Albergo Trivulzio ha costituito il fondo cui alla fine dello scorso novembre ha iniziato a conferire gli immobili del patrimonio (che alla scadenza torneranno alla Baggina). L’intesa riguarda il perimetro degli affitti calmierati nei nove edifici più pregiati assati al Fondo i3 Sviluppo Italia - Comparto PaT: piazza del Carmine 1, piazza Mirabello 1 e 5, via Moscova 25, via Montebello 7San Marco 20, via Curtatone 14Orti 29, corso di Porta Romana 116 e 116A, via Petrarca 2 e via Poma 48. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pat, accordo tra inquilini e fondo. Le regole per il canone calmierato nei palazzi pregiati del Trivulzio

In questa notizia si parla di: fondo - accordo - inquilini - pregiati

Regno Unito e Ue verso un accordo sulla difesa: Londra punta al maxi fondo per le armi - Il Regno Unito e l'Unione Europea si apprestano a siglare un importante accordo di difesa e sicurezza, cruciale in un panorama geopolitico in evoluzione.

Pat, accordo tra inquilini e fondo. Le regole per il canone calmierato nei palazzi pregiati del Trivulzio.

Pat, accordo tra inquilini e fondo. Le regole per il canone calmierato nei palazzi pregiati del Trivulzio - Dopo più di un anno di presidi e proteste c’è il primo accordo, con tanto di foto scattata nella sede di Invimit, tra i sindacati Sunia, Sicet e Unione inquilini e la ... Come scrive ilgiorno.it

Atti del fondo Pat-Invimit. Sì all’accesso degli inquilini - Il Giorno - Gli inquilini del Pat hanno diritto ad accedere alla documentazione sul conferimento del patrimonio immobiliare della Baggina al fondo con Invimit. Segnala ilgiorno.it