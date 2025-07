lasciano sei consiglieri cade la giunta comunale e arriva il commissario

A Battuda, il volto della politica locale è stato sconvolto: sei consiglieri su dieci si sono dimessi, facendo cadere l’amministrazione del sindaco Luigi Santagostini. La conseguenza? La sospensione del Consiglio comunale da parte del prefetto di Pavia e l’avvio delle procedure per lo scioglimento. Un episodio che scuote le fondamenta del Comune e solleva importanti interrogativi sulla stabilità politica locale. Ma cosa accadrà ora?

Dimissioni di massa a Battuda dove sei dei dieci consiglieri comunali hanno rinunciato alla carica elettiva facendo cadere la Giunta guidata dal sindaco Luigi Santagostini. Di conseguenza il prefetto di Pavia Francesca De Carlini, ieri, ha disposto la sospensione dell’organo consiliare di quel Comune. Con la sospensione sono state avviate le procedure per lo scioglimento del Consiglio comunale. Il prefetto ha inoltre disposto, nelle more del decreto di scioglimento da parte del presidente della Repubblica, la nomina del Capo di gabinetto della Prefettura, viceprefetto Cecilia Nardelli, quale commissario per la provvisoria gestione dell’ente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it